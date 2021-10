Brasil com 468 mortes e 13.466 novos casos nas últimas 24 horas

O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 468 mortes por covid-19 e 13.466 novos casos de contágio com o novo coronavírus, segundo o boletim divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Um dos países mais castigados pela covid-19, o Brasil, está perto das 598 mil vítimas mortais da pandemia e dos 21,5 milhões de casos.

Ainda que se esteja a verificar uma tendência de desaceleramento, estes números confirmam o Brasil como o segundo país com mais vítimas por covid-19 no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, atrás de Estados Unidos e Índia.

Os números das últimas semanas demonstram que a pandemia está a ceder, com as mortes, os casos e os internamentos nos níveis mais baixos em vários meses.

Segundo os dados oficiais, dos 21,46 milhões de brasileiros que foram infetados desde o início da pandemia, 20,44 milhões recuperaram e tiveram alta (95,2% do total), enquanto 2% continuam nos cuidados intensivos.

A desaceleração da pandemia nos últimos meses é atribuída à vacinação, que o Brasil iniciou lenta e tardiamente.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, 147,2 milhões de brasileiros tinham recebido, até quinta-feira, a primeira dose de vacina e outros 92,8 milhões tinham completado o ciclo de imunização.

Isto significa que 69,1% dos 213 milhões de habitantes do país já receberam uma dose de vacina e 43,6% estão totalmente imunizados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.780.108 mortes em todo o mundo, entre as mais de 233 milhões infeções com o novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.986 pessoas e foram contabilizados 1.070.665 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.