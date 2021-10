Ponte Canadá-EUA reabre após ter sido encerrada por suspeita de explosivos

A ponte mais circulada entre o Canadá e os Estados Unidos foi hoje reaberta ao trânsito, após ter estado encerrada durante mais de duas horas por as autoridades terem encontrado possíveis explosivos na inspeção a um veículo.

A Ambassador Bridge, que liga Windsor, na província canadiana de Ontário, à cidade norte-americana de Detroit, tinha sido encerrada a todo o tráfego e a área circundante fora também evacuada.

A polícia de Windsor indicou que a Agência de Serviços Fronteiriços do Canadá a alertou quando foram encontrados possíveis explosivos num veículo na área de inspeção secundária do complexo da ponte.

Segundo a polícia, não foram feitas ameaças diretas a locais ou pessoas em relação com os possíveis explosivos e, por isso, a circulação na ponte foi restabelecida.

A agência fronteiriça indicou estar a trabalhar com as autoridades de emergência de ambos os lados da fronteira para monitorizar a situação e minimizar as perturbações do trânsito.

Os veículos afetados pelo encerramento temporário da ponte foram desviados para o Túnel Windsor-Detroit e para a Ponte Blue Water, em Sarnia, Ontario.

A Ambassador Bridge é considerada crucial para o comércio entre o Canadá e os Estados Unidos.