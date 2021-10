Vários mortos e feridos após ataque com arco e flecha na Noruega

Um homem armado de arco e flechas matou hoje várias pessoas e feriu outras na cidade de Kongsberg, no sudeste da Noruega, confirmou a polícia norueguesa, adiantando que o suspeito foi detido.

"Infelizmente, podemos confirmar que há vários feridos e também, infelizmente, vários mortos, referiu o oficial da polícia local, Øyvind Aas, citado pela agência AFP.

As autoridades adiantaram ainda que o homem foi detido e que ainda se desconhecem os motivos para o ataque, que ocorreu em vários locais do centro de Kongsberg.

"O homem que cometeu este ato foi detido e, de acordo com as nossas informações, é a única pessoa envolvida", referiu Øyvind Aas, sublinhando que as autoridades não estão a procurar mais ninguém.

Entretanto, os feridos foram hospitalizados, desconhecendo-se, para já, quantos são e qual a gravidade dos ferimentos.

Também não foram divulgados os números de pessoas mortas por este ataque.