Mais visão

Boa noite!

Os que vieram a público gabar o programa de saúde ‘+Visão’ não podem ser míopes.

É louvável que o projecto que já vigora há dois anos, tendo os idosos com mais de 65 anos e que auferem uma pensão inferior ao salário mínimo como destinatários passe também a abranger, a partir de Novembro, os mais novos com uma comparticipação de 150 euros por pessoa.

Mas e os outros, os que mais padecem de falta de vista estando no activo e que ganham salários miseráveis, logo, sem possibilidade de aceder a óculos com graduação? Esses ficam à margem só porque a cegueira do poder não trata todos por igual? Esses devem contentar-se com uma lupa ou com umas lentes de conveniência que custam 10 euros numa tabacaria? Convém ir abrindo os olhos.