Merck anuncia pedido de autorização para medicamento oral nos EUA

A farmacêutica Merck anunciou hoje que vai solicitar ao regulador dos Estados Unidos autorização de uso de emergência de um medicamento para tratar pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, após os resultados dos ensaios com doentes de covid-19.

Segundo a empresa, que pretende também avançar com o pedido de autorização para outras entidades reguladoras, os testes da fase três com este antivírico oral -- molnupiravir - reduziram para metade as hospitalizações e as mortes em pessoas infetadas e com sintomas ligeiros.

Se for aprovado, o medicamento será o primeiro comprimido destinado a tratar a covid-19, uma vez que, até agora, todas as terapêuticas autorizadas requerem uma intervenção intravenosa em meio hospitalar.

A Merck e Ridgeback Biotherapeutics adiantaram ainda que os primeiros resultados mostraram que, no grupo de doentes que receberam o molnupiravir cinco dias após os sintomas, registou-se uma taxa de hospitalização e de morte de cerca de metade em relação ao grupo a quem foi administrado um placebo.

O estudo acompanhou 775 adultos com covid-19 com sintomas leves a moderados e que foram considerados de maior risco para doença grave devido a problemas de saúde como obesidade, diabetes ou doenças cardíacas.

Entre os pacientes que tomaram o molnupiravir, 7,3% foram hospitalizados ou morreram no final de 30 dias, em comparação com 14,1% dos que tomaram o placebo, adianta a agência Associated Press.

Um grupo independente de especialistas que monitorizou o estudo recomendou a sua interrupção antecipada devido aos resultados obtidos, um procedimento que acontece quando os dados demonstram que um tratamento funciona e que, por isso, não há necessidade de mais testes antes de solicitar a autorização.

Os responsáveis dos laboratórios adiantaram também que pretendem enviar os dados para o regulador norte-americano (FDA) nos próximos dias, que poderá tomar uma decisão no prazo de algumas semanas.

"Excedeu o que eu pensei que o medicamento poderia ser capaz de fazer neste ensaio clínico", adiantou Dean Li, vice-presidente do Merck Research Laboratories, para quem uma redução de 50% das hospitalizações e de mortes "é um impacto clínico substancial".

O comprimido da Merck, de duas tomas diárias durante cinco dias, interfere na capacidade do coronavírus de copiar seu código genético e de se reproduzir.

O governo dos EUA já comprometeu a adquirir 1,7 milhões de doses do medicamento, caso seja autorizado pela FDA, e a Merck adiantou que pode produzir 10 milhões de doses até o final do ano.

A covid-19 provocou pelo menos 4.780.108 mortes em todo o mundo, entre 233,72 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.979 pessoas e foram contabilizados 1.069.975 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.