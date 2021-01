Alemanha regista 839 mortes e 14.022 infecções nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas morreram na Alemanha 839 pessoas de covid-19 e registaram-se 14.022 infeções, mas a incidência acumulada em sete dias baixou situando-se, pela primeira vez, abaixo dos 100 novos contágios por cada 100 mil habitantes.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada situa-se em 94,4 casos por 100 mil habitantes, face a 98 na quinta-feira e a 115,3 na semana passada.

O número de novas infeções na última semana somou 78.481, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), atualizados à meia-noite.

O pico da incidência, a nível federal, ocorreu no passado dia 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por cada 100 mil habitantes - no período de uma semana.

O objetivo do governo alemão é conseguir baixar a incidência para menos de 50.

Na sexta-feira passada, os novos contágios somaram 17.862 e morreram 859 pessoas de covid-19.

O máximo de contágios registou-se a 18 de dezembro de 2020, com 33.777 novas infeções num dia.

O valor mais elevado de óbitos ocorreu a 14 de janeiro com 1.244 mortes.

No total da Alemanha, registam-se 2.192.850 casos de SARS CoV-2 desde o início da pandemia e 55.752 óbitos.

De acordo com o RKI 1.898.900 pessoas conseguiram curar-se da doença mas existem 283.500 casos ativos no país.

O número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos (UCI) ascendia, quinta-feira, a 4.437, menos 18 do que ocorreu na quarta-feira, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 496 novos internamentos de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos e 560 saíram da UCI, sendo que 28% dos quais correspondem a óbitos, refere o RKI.

O fator de reprodução (R) que toma em consideração as infeções num intervalo de sete dias situa-se, no conjunto da Alemanha em 0,90 o que implica que cada 100 infetados contagiam, em média, outras 90 pessoas.

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na Alemanha ascende a 1.738.236 o que corresponde a uma quota de 2,1% da população e 366.081 já foram inoculadas pela segunda vez.