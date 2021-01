Caso de Covid-19 no Lar da Bela Vista

Há um caso positivo no Lar da Bela Vista. Trata-se de um utente, com uma patologia associada, que manifestou como primeiro sintoma febre alta, ao início do dia de ontem. O homem acabou por ser testado à Covid-19 e positivou, sendo que o resultado da colheita foi anunciado depois das 17 horas de sexta-feira. Há pelo menos um outro caso suspeito.

Na eminência de um possível surto, os utentes do Lar da Bela Vista não estão autorizados a saírem dos seus quartos.

Mesmo com a proibição de visitas aos lares de idosos, na Madeira, e após a administração da vacina contra a Covid-19 a alguns funcionários e utentes do Lar da Bela Vista, este é efectivamente o primeiro caso identificado na instituição que alberga à volta de 260 pessoas.