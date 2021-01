Líder parlamentar do PS-Madeira assume que socialistas deram voto útil a Marcelo

O líder do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Iglésias, admitiu, esta noite, que “o eleitorado socialista teve na sua esmagadora maioria um voto útil em Marcelo Rebelo de Sousa, e assim ficou garantida a vitória na primeira volta”. Recorde-se que, ao contrário do chefe da bancada parlamentar do PS e de alguns deputados socialistas que alinharam com a candidatura de Ana Gomes, o líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, expressou o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa.

Apesar de ser apoiante de Ana Gomes, o porta-voz dos socialistas madeirenses realçou a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa por “uma clara maioria dos portugueses”, o que lhe confere “toda a legitimidade democrática para continuar a exercer a mais alta magistratura do Estado”. Também felicitou a candidata em quem votou, “pela campanha digna” que realizou e fez votos para que “continue a sua intervenção pública de forma decidida e incisiva”.

Por outro lado, Miguel Iglésias lamentou o resultado “do candidato da extrema-direita na Madeira”, algo que “deveria deixar preocupados o PSD e CDS” na Região. “Apesar do resultado do candidato da extrema-direita, que se alimentou da crise, da insatisfação que grassa em franjas largas da população, e defendendo argumentos básicos e ideias sem substância”, o líder parlamentar socialista manifestou-se “satisfeito pela esmagadora maioria dos portugueses ter dado a sua confiança aos candidatos que defendem os valores democráticos”.