Pastilhas higienizantes de cloro: o que são e para que servem?

À medida que o tempo passa, cada vez é mais significativa a luta dos sectores empresariais para continuarem no ativo. Porque queremos fazer parte da solução, neste artigo a Seta Verde – Higiene, Lda. apresenta uma solução, que pode ser a ideal para colmatar a necessidade de higienização com um preço acessível e com elevada rentabilidade.

As Pastilhas Higienizantes de Cloro são um produto que, como o próprio nome indica, libertam cloro mediante a junção de água. São classificadas como não corrosivas para a pele e recomendadas para utilização em superfícies que não estejam em contacto com os alimentos, com paredes ou com pavimentos, embora sejam compatíveis com superfícies de aço inoxidável em condições normais de uso. Em caso de utilização noutros materiais, recomendamos sempre a realização de um teste prévio numa zona de amostra, para evitar possíveis estragos, obviamente.

Este produto é considerado um branqueador e agente higienizante, em forma de uma pastilha efervescente, com alto poder de rentabilidade. Uma vez que é aconselhada a sua diluição em água, faz com que dure mais tempo do que os produtos convencionais e “prontos-a-usar”, nomeadamente as lixívias que adquirimos no supermercado. Além disso, contém alguma detergência, o que ajuda na remoção de resíduos orgânicos. É aconselhado principalmente como higienizante após a limpeza habitual com detergentes, existindo ainda a possibilidade de utilizar este produto como “tratamento de choque”, em caso de risco comprovado em superfícies ou materiais.

Sugerimos a sua utilização, principalmente em higienizações de final de dia, uma vez que é aconselhado que o produto atue durante cerca de 5 minutos. Estas pastilhas higienizantes têm um prazo de validade de cerca de 3 anos, o que aumenta significativamente o seu espectro de atuação. Aconselhamos que não misture este produto com nenhum outro detergente ou desinfetante químico ou ácidos, pois poderá destruir a sua capacidade desinfetante e ainda provocar reações químicas.

Devido à sua versatilidade, podem ser utilizadas para higienizar casas de banho ou cozinhas, ou ainda balcões e outras superfícies. Pode ser ainda utilizado para desinfetar e branquear panos e esfregonas, imergindo os mesmos na solução durante cerca de 15 minutos, agitando de vez em quando para maximizar a descontaminação e no final, neutralizar com água limpa.

Este produto aparece como uma alternativa à lixívia tradicional, com uso direcionado para profissionais e indústrias, com alta procura devido ao seu poder higienizante, alta rentabilidade e baixo custo, normalmente comercializado em embalagens de 1kG.

Este produto está notificado à Direção Geral de Saúde como desinfetante TP2 para neutralizar bactérias, fungos e vírus considerados perigosos para a saúde humana e animal.

É de referir também que este é um produto Biocida. Um produto Biocida é qualquer substância ou mistura, na forma em que é fornecida ao utilizador, que consista ou que contenha uma ou mais substâncias ativas.

Tem por objetivo destruir, repelir ou neutralizar organismos prejudiciais, prevenir a sua ação ou controlá-la de qualquer outra forma, por meios que não sejam a simples ação física ou mecânica.

As pastilhas higienizantes estão incluídas no grupo TP2, no âmbito do regime de exceção previsto para a prevenção da COVID-19, na secção de produtos Desinfetantes.

O Grupo TP2 contempla os produtos que são utilizados na desinfeção de superfícies, materiais, equipamentos e mobiliário, desde que não entrem em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos para animais.

Obviamente que as pastilhas higienizantes são apenas mais uma forma de efetuar corretamente e com sucesso a higienização do seu estabelecimento ou da sua casa.

