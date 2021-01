Hotéis Sentido lançam ofertas do Dia dos Namorados

Este refúgio no Caniço de baixo, surpreende pela proximidade ao mar. Localizados no topo de uma falésia com vista sobre o Atlântico, a dois minutos, de elevador, do mar, os dois hotéis convidam a desfrutar do mar e do pôr-do-sol em momentos repletos de romantismo. Aqui, como seria de esperar, a maior parte dos quartos oferece vista mar, mas se quiser arrebatar um coração especial, escolha uma das suites temáticas com vistas panorâmicas e king size bed!

Já no Ashoka SPA preparamos uma massagem a dois regada com espumante e com pausa de relaxamento nas nossas saunas panorâmicas, vista mar, claro!

Ao descer até ao Restaurante Atlantis temos um menu romântico com bebidas incluídas que convida a um momento de partilha e sedução, embalado com música ao vivo e que irá conquistar todos os casais verdadeiramente apaixonados.

Finalmente no Capoeira Lounge convidamos para um sunset romântico com uma garrafa de vinho da nossa selecção e uma irresistível tábua de queijos.

Acomodação Sentido Galosol: A partir de 69,95€ por noite.

Acomodação Sentido Galomar: A partir de 89€ por noite.

Pack acomodação e jantar romântico: A partir de 123€

Pack acomodação e massagem a dois: A partir de 126€

Acomodação inclui pequeno-almoço, acesso às piscinas exteriores e interior aquecida, complexo balnear, saunas panorâmicas e ginásio. (Obrigatória reserva antecipada.

Capacidade limitada devido a medidas de higiene e segurança).

Menu especial Restaurante Atlantis: 70€ por casal (Entrada, prato para partilhar e sobremesa. Bebidas, selecção da casa, incluídas.)

Sunset Romântico Capoeira Lounge: 20€ por casal (inclui uma garrafa de vinho selecção da casa e tábua de queijos)

Ofertas disponíveis: 13 e 14 de Fevereiro.

Informações e reservas: 291 930 930 [email protected]