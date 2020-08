IPMA prevê nuvens e chuva fraca na Madeira

Perspectiva-se um início de fim-de-semana chuvoso e cinzento. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o Arquipélago da Madeira, será marcado este sábado, 8 de Agosto, por chuva fraca e períodos de chuva fraca, em especial nas vertentes norte da Ilha.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 metro.

Costa Sul: Ondas de oeste-sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC