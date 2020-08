PCP solidário com trabalhadores dos Aeroportos da Madeira e Porto Santo

O deputado do PCP, Ricardo Lume, irá questionar o Governo Regional, "com o objectivo de saber se as autoridades regionais com competências em matéria de trabalho estão ou não a intervir, no sentido de que os trabalhadores dos Aeroportos da Madeira e Porto Santo não venham a ser vítimas de políticas empresariais que coloquem em causa os postos de trabalho e os fundamentais direitos laborais".