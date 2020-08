Música da banda de Miguel Pires encerrou ciclo de concertos fora do Funchal

A banda musical de Miguel Pires tomou conta do palco no último concerto fora do Funchal do ciclo Summer Sounds, que teve lugar hoje no Solar de São Cristóvão, em Machico.

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que esteve presente no evento, destacou o “desempenho notável” da banda madeirense, no que resultou “num concerto muito concorrido de público, onde residentes e estrangeiros de diferentes nacionalidades tiveram a oportunidade de se deliciarem com o espectáculo”.

No entender do governante, esta iniciativa cumpre uma missão da Direcção Regional da Cultura, de levar a diferentes públicos expressões musicais também diversas. Houve ainda aproveitamento do património edificado do Solar de São Cristóvão, que foi uma obra desenvolvida pelo Governo Regional nos anos 80, que permitiu a reabilitação do edifício e a disponibilização de uma oferta cultural. Esta “interacção de duas ofertas – museológica e musical – que foi apreciada por todos”, garantiu Eduardo Jesus.

Este ciclo Summer Sounds prossegue na próxima semana no concelho do Funchal.