Não houve qualquer totalista no sorteio desta noite do Euromilhões, pelo que o jackpot acumulado para o concurso de terça-feira sobe para 122 milhões de euros. De acordo com informação disponibilizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve seis contemplados com o 2.º prémio, sendo dois deles em Portugal. Cada um destes vai receber cerca de 156 mil euros.