O presidente da Câmara Municipal do Funchal disse hoje, na cerimónia do Dia do Concelho, que o ano de 2020 ficará marcado indelevelmente "pelas adversidades naturais", mas lembrou outras epidemias, os incêndios ou as aluviões, para dizer que somos um povo resiliente e que sabe enfrentar os desafios.

Miguel Silva Gouveia critica ainda aqueles que fazem do Funchal "um dano colateral para as suas estratégias pessoais e partidárias".