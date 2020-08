Mário Rodrigues, presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Funchal, aproveitou a cerimónia da sessão solene do Dia do Concelho para lembrar que a sociedade já tinha "elos mais fracos" ainda antes da pandemia. Claro que com o agudizar da covid-19 muitas patologias se agravaram, expondo assim uma certa fragilidade na área da saúde mental.

Na sua intervenção fez questão de dizer que o concelho vai muito além dos seus intervenientes políticos, que "são efémeros". O que fica, disse, é a obra em prol da população.