"Esta cidade precisa de liderança", afirma Pedro Gomes

O deputado do PSD e presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, começou por parabenizar todos aqueles que "fazem e que fizeram a cidade", com destaque para os trabalhadores do Município do Funchal que, todos os dias, contribuem para o seu desenvolvimento.

Na cerimónia do Dia da Cidade do Funchal, o deputado municipal não tardou em começar a apontar as falhas da actual vereação. "Esta cidade precisa de liderança" e não apenas de governantes que "usam a cidade como trampolim para interesses pessoais".

Pedro Gomes falou ainda de uma herança pesada e de um Executivo camarário que não apresenta ideias. "Muito tem de ser feito" para dinamizar a cidade e as suas zonas altas. Defendeu ainda um plano estratégico para dar resposta aos desafios do Funchal.