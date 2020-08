Roberto Vieira denuncia "tachos" nas empresas públicas

Roberto Vieira denunciou "tachos" nas empresas públicas e enquanto isto os cidadãos pobres "foram abandonados". As políticas sociais, muitas delas, "não passam de um logro", aponta o deputado municipal, lembrando que neste momento de grande preocupação há empresas municipais que "são um poço sem fundo" e cujas verbas poderiam ser utilizadas para criar um verdadeiro plano social.

Roberto Vieira aponta, nesta sessão solene do Dia do Concelho do Funchal, uma certa "alienação" que deixa a cidade ao desleixo.