"Atitude inqualificável"

Pedro Calado vai estar hoje literalmente "calado", em mais uma cerimónia de aniversário do concelho do Funchal. Uma atitude que o vice-presidente do Governo Regional classificou de inqualificável. Nunca "antes vista" e que revela a "prepotência" dos representantes do Município.

À chegada ao Teatro Municipal Baltazar Dias, onde está prestes a arrancar a sessão solene, o governante criticou ainda a escolha deste local "fechado", numa altura em que a pandemia obriga a distanciamento social e a cerimónias em espaços abertos.