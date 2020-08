Duas viaturas colidiram há instantes na zona da Matur, em Machico. Deste acidente resultaram dois feridos, um homem e uma mulher, que foram assistidos no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O homem, cuja idade não foi possível confirmar, ficou encarcerado no interior do automóvel e teve de ser retirado com material de desencarceramento.

Uma das vítimas foi transportada para o Centro de Saúde de Machico e, a que inspirada mais cuidados, seguiu para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância desta corporação.

A PSP tomou conta da ocorrência.