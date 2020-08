O voto de louvor, pelo facto do “Bailinho da Madeira” ter passado às semifinais do concurso das 7 maravilhas da cultura popular de Portugal, foi apresentado pela vereadora do PS, Sofia Canha, e foi aprovado por unanimidade.

A Câmara Municipal da Calheta apresentou, ao concurso divulgado pela RTP1, a candidatura do Bailinho da Madeira às Sete Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa impulsionada pelo investigador natural da Fajã da Ovelha, Eugénio Perregil, e apadrinhada pelo tenor calhetense, Alberto Sousa.

O documento adianta ainda que graças à persistência e boa comunicação dos promotores e entusiastas, a candidatura do Bailinho da Madeira conseguiu ser repescada no passado dia 16 de Agosto, em Porto de Mós, passando a integrar o conjunto dos 14 candidatos que vão a concurso na semifinal das 7 Maravilhas da cultura popular no próximo domingo dia 23 de agosto em Loulé.

Revela ainda o comunicado que a canção popular, património imaterial da cultura popular madeirense, apesar de ter origem no concelho da Calheta, constitui um elemento no qual o povo madeirense, em geral, se reconhece e o próprio bailinho é identificativo da nossa Região em todos os cantos do mundo, extravasando as próprias fronteiras da ilha, ao ser promovido pelas nossas comunidades emigrantes por todo o mundo.

A música e a letra do “Bailinho da Madeira” têm a sua génese no concelho da Calheta, tendo como autor o poeta João Gomes de Sousa, popularmente conhecido como “Feiticeiro da Calheta”.