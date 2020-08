Homem encontrado morto num poio em Machico

Um homem com cerca de 50 anos foi ontem encontrado cadáver no Lombo do Cheque, na Ribeira Seca, em Machico.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local mas depararam-se com o homem já sem sinais vitais num poio.

A Polícia de Segurança Pública esteve presente e tomou conta da ocorrência, aguardando a chegada do delgado de saúde que confirmou o óbito.