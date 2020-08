Corrida do Caminho de Ferro do Monte quer afirmar-se internacionalmente

O idílico cenário dos jardins do Hotel Quinta do Monte serviu de palco esta manhã da apresentação oficial da quarta edição da Corrida do Caminho de Ferro do Monte, em atletismo de estrada.

Esta cerimónia marcaram presença Américo Gonçalves administrador do grupo CH Charming Hotels, Policarpo Gonçalves pela Associação de Atletismo da Madeira,. David Gomes director regional do Desporto, Dorita Mendonça directora regional do Turismo, João Pedro Vieira vereador da Câmara Municipal do Funchal e ainda o presidente da Junta de Freguesia do Monte Idalina Silva.

Entre os vários discursos na apresentação do evento, que vai para a estrada no dia 23 de Agosto, destaque para Policarpo Gouveia e Américo Gonçalves viriam a afirmar que a prova tem vindo a crescer de ano para ano, pelo que "tem tudo para, num futuro próximo, afirmar-se como um evento internacional".

Esta Corrida do Caminho de Ferro do Monte torna-se num excelente veículo de promoção da freguesia sendo que esta prova proporcionou a limpeza de uns caminhos que estavam degradados e completamente escondidos pelo mato e que hoje já estão operacionais e são ponto de passagem de muitos madeirenses e forasteiros". lembrou a presidente da Junta de Freguesia do Monte, enquanto Dorita Mendonça realcou "a importância dos eventos desportivos para trazer mais turistas à Região e neste aspecto a modalidade de atletismo tem conseguido ser um excelente veículo".

Idalina Silva adiantou ainda o papel fundamental dos apoios sejam eles públicos ou de privados. "É fundamental estes eventos terem apoios, seja eles públicos ou privados. Posso adiantar cinsluve que os participantes, para a edição deste ano podem após a competição, fazer uma descida de teleférico até ao Funchal gratuitamente, numa oferta dos Teleféricos da Madeira."

A dificuldade que o desnível da prova causa, tem tornado a que o desafio seja ainda mais aliciante para os participantes.

De referir que a prova disputa-se no domingo, dia 23 de Agosto, e conta com três percursos distintos, mas com todos a ter a linha de partida instalada no Pombal.

A prova mais pequena terá um percurso de 1.000 metros com chegada à zona da Levada, enquanto a segunda competição irá até ao Monte, numa percurso de 2.500 metros. Quanto a prova mais duraq, conta com uma extensão de 3.991 metros com a linha de meta a estar instalada no Terreiro da Luta.

As inscrições estão aberta e têm um custo de dois euros.

Todos os atletas vão ter direito a uma medalha alusiva e a organização( A.A.R.A.M. e J.F. do Monte) está a tentar também oferecer uma t'shirt a cada participante.