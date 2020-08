Veja o antes e o depois do Sanatório dos Marmeleiros

Edifício do Sanatório dos Marmeleiros (actual hospital dos Marmeleiros), freguesia do Monte, concelho do Funchal

O Hospital dos Marmeleiros é parte integrante dos serviços hospitalares disponibilizados pelo Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

O Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, começou a ser conhecido pelo nome de Hospital dos Marmeleiros desde o ano de 1931. Nessa altura os serviços hospitalares passaram a ser desempenhados na nova e ampla casa existente no sítio dos Marmeleiros da freguesia do Monte, concelho do Funchal.