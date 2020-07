O 'Antes e Depois' das casas de colmo na Madeira

As casas de colmo, ou se preferir as típicas casas de Santana, são a maior imagem de marca da Madeira, sendo divulgadas em inúmeros cartazes turísticos promocionais. A utilização destes materiais, nomeadamente a madeira, pedra ou cal, deve-se à sua abundância e por na época estes serem de fácil aquisição e pouco dispendiosos. O cultivo de cereais, como o trigo e o centeio, para além de proporcionar sustento à população, através da produção de farinha, permitia o aproveitamento da palha (colmo) para a cobertura das habitações.

Desta forma, podemos concluir que estas casas eram, sobretudo, as habitações de pessoas humildes, normalmente agricultores, que não tinham posses para adquirir materiais considerados mais nobres.

Em tempos, este tipo de construção era o mais usual em toda a ilha. Apesar de a cobertura ser feita apenas com materiais naturais, a sua acentuada inclinação faz com que as águas das chuvas escorram e não se infiltrem, garantindo assim, a sua impermeabilidade.

Estes materiais garantem, também, a manutenção de temperaturas amenas, no seu interior, tanto no inverno como no Verão. Estas casas têm três tipos de construção: as casas de empena ou de fio, as de meio-fio e as de quatro águas.