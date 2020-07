O tenor madeirense, Alberto Sousa, que reside em Londres, é o padrinho da candidatura do Bailinho da Madeira às 7 Maravilhas de Portugal, na categoria de cultura popular, tendo sido convidado pela Câmara Municipal da Calheta.

Veja o vídeo que o tenor madeirense preparou na cidade de Londres com a música do Bailinho da Madeira com um arranjo do Maestro Vítor Costa.