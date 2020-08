Inscrições para exames de Época Especial até 21 de Agosto

A Unidade de Assuntos Académicos da Universidade da Madeira informa que está a decorrer o período de inscrições para os exames de Época Especial. Os alunos que pretendam realizar algum exame nesta época devem se inscrever através do InfoAlunos até ao próximo dia 21 de Agosto de 2020.

A organização recorda que:

Em conformidade com o disposto no Despacho N.º 90/R/2020, todos os alunos poderão realizar a época especial de avaliação relativa a disciplinas do 2º Semestre;

Só poderão realizar exames de disciplinas do 1º Semestre na época especial os alunos que se encontram nas condições Artigo 9.º do Regulamento de Avaliação.