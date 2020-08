Economia regional em queda

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) indicia que, no mês de maio, a actividade económica da RAM registou uma quebra homóloga ainda mais acentuada que no mês anterior, representando um novo mínimo histórico da série.

Conforme a DREM referiu na primeira divulgação do IRAE em outubro de 2017, o objectivo do mesmo é essencialmente o de “sinalizar o comportamento da actividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”, assumindo o seu valor quantitativo uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis.

Mais informação pode ser consultada aqui: