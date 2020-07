Economia regional sofre queda monumental no mês do confinamento

Segundo a autoridade estatística, "a diminuição observada em Abril (-5,8%), resulta de uma média móvel de três meses, ou seja, da média das variações observadas em Fevereiro, Março e Abril, uma opção metodológica aplicada no IRAE desde a sua criação, e que visa reduzir a flutuação do indicador, mas que numa circunstância de queda abrupta da economia como é o caso, sobrestima o valor do mês de referência".

Explica mais: "Conforme a DREM referiu na primeira divulgação do IRAE em Outubro de 2017, o objectivo do mesmo é essencialmente o de 'sinalizar o comportamento da actividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem', assumindo o seu valor quantitativo uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis."0

Frisa a DREM que "o cálculo do Indicador inclui já os últimos dados das Contas Regionais, divulgadas pela DREM no dia 24 de Junho, existindo por essa razão uma ligeira revisão dos valores dos períodos anteriores, a qual afectou essencialmente o nível do indicador, mas não alterou significativamente a avaliação qualitativa da tendência da actividade económica".

Desde Junho de 2013 que o IRAE assumia-se positivo, reflectindo a economia em crescendo, mas a verdade é que em Março, em apenas meio mês, o indicador resultou negativo após 81 meses ou seja, seis anos e nove meses sem tocar no vermelho. No mês de Março a queda tinha sido de 0,5%. Segundo o histórico do IRAE, queda semelhante ao de Abril só mesmo em Junho de 2012, ano que ficou marcado pelo 'resgate' das finanças regionais (o PAEF) e que ainda hoje marca a gestão pública das contas da Região.