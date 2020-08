Escola hoteleira vai abrir pólo no Porto Santo

A ilha do Porto Santo vai receber no ano lectivo de 2020/2021 dois cursos profissionais na área de Hotelaria. Esta oferta resulta de uma parceria entre o grupo Vila Baleira Hotels & Resorts e a Escola Profissional de Hotelaria da Madeira.

“É um motivo de grande orgulho poder proporcionar aos porto-santenses este tipo de formação e até, quem sabe, atrair para aqui estudantes de outros pontos do país e do estrangeiro”, salienta Bruno Martins, director geral do grupo.

Os dois cursos a abrir na ilha madeirense, um de Técnico de Cozinha/Pastelaria e outro de Técnico de Restaurante/Bar, têm dupla certificação (nível 4) e são válidos em todos os países da União Europeia.

“É uma mais-valia para a Ilha do Porto Santo e um motivo de orgulho para o nosso grupo associar-se à instalação deste pólo de formação”, refere ainda Bruno Martins.

A abertura do Pólo de Formação do Porto Santo resulta de uma parceria estratégica acordada entre as duas instituições madeirenses e insere-se numa missão que o grupo Vila Baleira Hotels & Resort assumiu desde que em 2000 abriu a primeira unidade hoteleira no arquipélago. “O desenvolvimento do Porto Santo é bom para a ilha, mas é também estratégico para o nosso grupo, pelo que teremos sempre interesse em associar-nos a este tipo de iniciativas”, sustenta o director-geral do grupo.

Recorde-se que no ano em que comemora os 20 anos da abertura do Vila Baleira Resort – Porto Santo, foi alargada a oferta hoteleira no arquipélago com a entrada em funcionamento do Vila Baleira Resort – Funchal. Um dos objetivos com esta nova unidade, explica Bruno Martins, passa por “promover a interligação entre as duas ilhas madeirenses, estando prevista a criação de pacotes turísticos com parte da estadia no Funchal e outra parte no Porto Santo”.