Atendimento presencial nos serviços da Direcção Regional da Administração da Justiça

O atendimento presencial nas conservatórias dos registos civil, predial comercial, automóvel, de navios e cartórios notariais públicos da Região Autónoma da Madeira passa, a partir das 00 horas, do próximo dia 3 de Agosto, a ser prestado em regime de entrada directa e espontânea e, portanto, sem necessidade de marcação ou agendamento prévio.

No entanto, continuará a ser possível fazer um agendamento prévio para atendimento, ao qual os serviços irão conferir prioridade, devendo o mesmo ser formalizado através dos contactos de email ou telefone, privativos de cada conservatória, disponíveis na página https://www.madeira.gov.pt/Covid19/DecisoesExcecionaisCovid19.

Com a retoma do atendimento presencial sem agendamento, os serviços irão manter o controlo de entradas nas instalações, limitando o número de utentes a atender e ou permanecer em simultâneo no interior, que permita, em função da área disponível em cada uma, observar as regras de distanciamento mínimo ditadas pelas autoridades de saúde.