Jardim volta a fazer alerta ao Governo Regional

Alberto João Jardim volta à carga. O ex-presidente do GR recorreu ao Twitter, onde deixou a seguinte mensagem: "O Governo Regional, com toda a justiça, está muito positivo na Opinião Pública. Não tem o direito de estragar tudo com pioneirismos desproporcionais e despropositados. Cuidado também com a SRT!"

Uma reacção já depois de ter feito um primeiro alerta sobre a ilegalidade da medida que preconiza a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública.