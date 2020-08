Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, pelas 06h30, para a existência de fumo no quintal de uma residência, na Rua dos Arrifes, no Funchal.

No local, depararam-se com o proprietário a queimar roupa e lixo, pelo que não foi necessário aquela corporação de bombeiros intervir, uma vez que a queimada estava controlada.

A situação causou alguma apreensão junto dos vizinhos que, como não sabiam a origem do fumo, pensaram que se tratava de algo mais grave.