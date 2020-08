A presença do Irão na Venezuela não é recente mas só agora foi desmascarada e "o mundo já sabe abertamente", disse hoje o principal assessor para a América Latina da governação norte-americana, Mauricio Claver-Carone.

"A presença do Irão na Venezuela acontece já há muitos anos, não é nova. A diferença hoje em dia é que se sabe, foi desmascarada", destacou o assessor através de uma conferência de imprensa telefónica, citado pela agência Efe.

Mauricio Claver-Carone realçou que "o mundo já sabe abertamente" aquilo que "durante muitos anos se negava e colocava em questão".

"Mas hoje em dia o regime de Nicolás Maduro [Presidente da Venezuela] já foi desmascarado, as suas ligações com o tráfico de droga, a sua liderança no 'Cartel de los Soles', a sua ligação com o Irão e o papel lamentável e desestabilizador que Cuba desempenha naquele país", acrescentou.

Segundo as acusações do Governo liderado por Donald Trump, o 'Cartel de los Soles' é uma organização de narcotráfico presumivelmente composta por oficiais venezuelanos de altas patentes e encabeçada por Nicolás Maduro.

Estas declarações de Carone acontecem dias antes da visita do conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump ao Panamá e Colômbia, onde, entre outros temas, terá como prioridade falar sobre a segurança e o desenvolvimento económico.

Em 31 de julho, o Irão inaugurou um enorme supermercado na Venezuela, sinal da relação cada vez mais estreia entre os dois países, e um claro gesto de desafio de ambas as nações aos Estados Unidos.

A administração liderada por Donald Trump não reconhece o Governo de Nicolás Maduro, sobre o qual tem endurecido nos últimos meses as sanções económicas, tal como ao país do Médio Oriente.

Claver-Carone referiu-se hoje à Venezuela como um "narco Estado" e vincou a importância de trabalhar com o Panamá, a Colômbia e com o líder opositor do Governo venezuelano, Juan Guaidó, que Washington reconhece como presidente interino daquele país, de forma a manter uma cooperação que permita aplicar a lei e acabar com os grupos "narcoterroristas".

"A Venezuela é o único país do mundo cujo líder está atualmente acusado de narcotráfico e narcoterrorismo nos Estados Unidos e não é reconhecido", sublinhou.

O porta-voz norte-americano explicou que o 'Cartel de los Soles' é "apoiado por grupos narcoterroristas colombianos", entre os quais o Exército de Libertação Nacional (ELN) e "alguns fugitivos" da extinta guerrilha das FARC.

Em fevereiro, um relatório divulgado pela Junta Internacional de Fiscalização de Estupefacientes da ONU indicava que elementos pertencentes a grupos de crime organizado relacionados com o narcotráfico podem ter-se infiltrado nas forças de segurança na Venezuela.

"Há indícios de que, na República Bolivariana da Venezuela, os grupos de criminosos organizados conseguiram infiltrar-se nas forças de segurança governamentais e criaram uma rede informal conhecida como 'Cartel de los Soles' para facilitar a entrada e saída de drogas ilegais", referiam os autores do relatório.