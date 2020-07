Ronaldo celebra vitórias com "a família campeã"

Depois de se sagrar bicampeão de Itália pela Juventus e de somar 30 títulos colectivos, Cristiano Ronaldo diz que não há nada melhor do que comemorar as vitórias com quem mais ama: a família.

Para ilustrar esse amor, o jogador português recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia com "a família campeã", ou seja, com Georgina Rodríguez e os filhos, Cristianinho, Alana, Eva e Mateo, onde é notória a felicidade de todos... a bordo do novo iate de luxo, que terá custado 5,5 milhões de euros a Ronaldo.

"Nada melhor do que comemorares as tuas vitórias com quem mais amas", escreveu na legenda.

Georgina Rodríguez partilhou a mesma fotografia no Instagram com a legenda. "Infinito".