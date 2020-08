Presidente da UEFA acredita que Euro2020 terá adeptos nos estádios

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, mostrou-se hoje esperançoso em ver adeptos nos estádios no Euro2020, adiado para 2021, devido à pandemia de covid-19, e sublinhou que, neste momento, é preciso ser otimista.

Em entrevista à agência noticiosa AFP, realizada à margem da inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões, em Lisboa, o dirigente esloveno disse também que o formato da competição, assente em 12 cidades-sedes, deverá ser mantido.

"Talvez o que nos parece estranho hoje não seja em dezembro ou janeiro. Ainda temos tempo para pensar nisso. Por enquanto, vamos manter o formato e esperamos e pensamos que devemos e vamos ter espetadores nos estádios", declarou Ceferin, acrescentado: "Acredito sinceramente que as coisas vão normalizar antes do próximo ano, bem antes".

Ceferin deixou claro que "não quer nem falar sobre a ausência ou um número limitado de espetadores", preferindo "ser otimista e enviar uma energia positiva".

O adiamento do Euro2020, no qual Portugal vai defender o título conquistado em 2016, em França, permitiu que as competições europeias de clubes, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, assim como os principais campeonatos nacionais, pudessem ser concluídos à porta fechada.

A 16.º edição do campeonato de Europa vai ser disputada em Roma, onde deverá ter início a prova, Londres, Amesterdão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Munique e São Petersburgo, entre 11 de junho e 11 de julho de 2021.