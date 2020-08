Açores sem novos casos nas últimas 24 horas

Os Açores não registaram nas últimas 24 horas novos casos de covid-19, tendo um doente recuperado, ficando a região com 25 casos positivos ativos, todos na ilha de São Miguel, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Em nota à imprensa, a entidade informa que as 1.316 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região não revelaram novos casos positivos de covid-19.

O novo caso recuperado corresponde a uma mulher, de 53 anos.

Assim, até ao momento, foram detetados na região 193 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se, atualmente, 25 casos positivos ativos, todos na ilha de São Miguel.

Desde o início da pandemia morreram 16 pessoas devido à covid-19 nos Açores, todas em São Miguel.

No âmbito das medidas de combate à covid-19, o Governo Regional dos Açores decidiu, na terça-feira, encerrar, a partir de hoje e até 01 de setembro, as discotecas em São Miguel, sendo que os bares na ilha terão as 22:00 como hora limite de atividade.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 749 mil mortos e infetou mais de 20,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.764 pessoas das 53.223 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.