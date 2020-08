Tripulante de embarcação de pesca resgatado ao largo do Funchal

Um homem de 40 anos, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca 'Saragarsa', de bandeira portuguesa, foi alvo de resgate médico, uma vez que apresentava sintomas de cólica renal. A operação decorreu na manhã deste domingo.

O alerta chegou ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal pelas 7h57, tendo sido encaminhado para o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar, a fim de avaliar a situação clínica e determinar o tipo de evacuação.

A embarcação do ISN foi accionada para o local com o tripulante a ser desembarcado na Marino do Funchal, pelas 9h51, onde já esperava uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal. A vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.