Inspecções laborais aumentaram na Madeira

O número de acções realizadas pela Inspecção do Trabalho cresceu 47% no primeiro semestre. Foram detectadas 1.632 infracções, com as questões retributivas no topo dos processos. É este o assunto que faz manchete esta quinta-feira na edição impressa do DIÁRIO.

A grande foto da capa ilustra a importante vitória de ontem dos verde-rubros: “Missão cumprida” é o título que acompanha a imagem. Saiba que o Marítimo foi ao Bessa ganhar por 1-0 e tem desde já praticamente assegurada a continuidade na I Liga. Milson foi o melhor em campo.

Marítimo vence (1-0) Boavista e está a um passo de garantir a permanência na I Liga Verde-rubros somaram pela primeira vez esta temporada a terceira vitória consecutiva. Sequência triunfal iniciou-se frente ao Benfica (2-0), passou pelo Santa Clara (1-0) e agora seguiu-se o Boavista. Em todos estes desafios, o Marítimo não sofreu qualquer golo (o que também não tinha conseguido ainda esta época)

“Assustador e perigoso” é outra das chamadas de capa. O Sindicato dos Enfermeiros denuncia anomalias no Lar da Bela Vista, declarações que deram troca de acusações entre Juan Carvalho e o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

“Fundo de Emergência Social alargado” é mais uma chamada de capa.

Finalmente, “126 nadadores-salvadores são insuficientes”, título que corresponde à rubrica semanal ‘Fact Check’. Saiba que as Bandeiras Azuis exigem mais recursos e que a Ponta Delgada não vai hastear galardão.

Tudo isto e muito mais poderá na edição impressa desta quinta-feira, também em versão e-paper.

