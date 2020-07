Baixas e layoff aumentam na Madeira

Há 2.402 trabalhadores em isolamento profiláctico, em casa. Número tem vindo a aumentar nas últimas semanas, apesar de na Região existirem apenas 1.644 em vigilância devido à covid-19. Paralelamente existem 43.555 funcionários em layoff. Números impressionantes de uma realidade regional preocupante devido aos efeitos sociais e económicos da pandemia. É este o assunto que faz manchete este sábado na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa ilustra a importante vitória verde-rubra no confronto ilhéu frente ao Santa Clara: “Marítimo dá passo de gigante para a manutenção”. Um golo de Xadas foi suficiente para a equipa madeirense arrecadar os preciosos três pontos.

No topo da capa poderá ler que “Marcelo dedica 24 horas à Madeira”. Saiba que o Presidente da República visita Região por sua iniciativa, vai a Câmara de Lobos e às unidades de saúde dedicadas à covid-19.

Ao lado, outro destaque: “Tribunal de Contas lança aviso a Machico e São Vicente”

Finalmente, em baixo, revelamos-lhe que C. de Lobos investe 16,7 milhões em 13 obras “estruturantes”.

Tudo isto e muito mais poderá na edição impressa deste sábado, também em versão e-paper.

Temos para si actualizações constantes no site dnoticias.pt, no facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, também, na TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e fique em segurança.