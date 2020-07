Marítimo vence (1-0) Boavista e está a um passo de garantir a permanência na I Liga

Se existissem dúvidas quanto à recente boa forma do Marítimo, o jogo no Bessa dissipou-as. Os verde-rubros venceram hoje o Boavista, por 1-0, no jogo de abertura da 31.ª jornada da I Liga, e somaram pela primeira vez temporada a terceira vitória seguida no campeonato, triunfos coroados sempre com a baliza inviolável - também pela primeira vez esta época.

Numa partida em que os insulares estiveram desde os 44 minutos em vantagem numérica e onde viriam a terminar a jogar contra nove - por nova expulsão nos axadrezados já em tempo de compensação -, valeu o golo de Joel Tagueu, aos 27 minutos, que a passe da 'surpresa' Milson contornou Helton Leite e atirou para o fundo da baliza.

O avançado partiu a 11 centímetros da linha de fora-de-jogo e o lance foi inicialmente anulado por posição irregular do avançado do Marítimo, mas com recurso ao VAR acabou por ser validado, corria o minuto 27.

Marítimo lança 'surpresa' no onze frente ao Boavista Milson é a cartada no 'onze' de José Gomes para o encontro diante dos axadrezados. Xadas e Joel regressam à titularidade. Avançado angolano estreia-se a titular pelos verde-rubros depois da estreia no Dragão

Com este triunfo, o Marítimo soma agora 37 pontos, mais 10 do que o penúltimo classificado, o Portimonense, que vai amanhã até Vila do Conde defrontar o Rio Ave. Em caso de derrota, os de Portimão podem confirmar a manutenção dos madeirenses na I Liga quando faltam disputar três jornadas até final do campeonato.