Marítimo lança 'surpresa' no onze frente ao Boavista

Depois de duas vitórias seguidas para o campeonato, primeiro contra o Benfica e depois frente ao Santa Clara, o Marítimo regressa hoje ao relvado para defrontar o Boavista, no Estádio do Bessa, pelas 19 horas.

Se relativamente ao encontro diante os encarnados José Gomes passou a implementar o sistema de três defesas que veio para ficar, há outra novidade de relevo para o jogo que marca a abertura da 31.ª jornada da I Liga. Milson, avançado de 20 anos, vai assinalar a sua estreia a titular pelos insulares. Depois de ser lançado, primeiro no Estádio do Dragão, e depois em Portimão, o angolano troca com Edgar Costa relativamente ao 'onze' apresentado diante das águias e dos açorianos. Mas, há mais novidades.

Testes todos negativos ao plantel do Marítimo antes do jogo no Bessa Os 25 jogadores foram testados na unidade hoteleira onde os verde-rubros estão instalados, em Vila Nova de Gaia

Xadaz regressa à titularidade por troca com o argentino Jorge Correa e Joel Tagueu assume o posto de Rodrigo Pinho, o melhor marcador da equipa (9 golos).

O Marítimo vai alinhar assim com Amir na baliza, Fábio China, Kerkez, Zainadine, René Santos e Nanú na linha defensiva, Pelágio e Bambock no 'miolo' e no ataque surgem Milson, Joel Tagueu e Xadas.