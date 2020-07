Milson, a pérola angolana do Marítimo que deixou as panteras do avesso

Milson, avançado do Marítimo, não podia pedir melhor estreia a titular pelos verde-rubros. O jovem de 20 anos figurou no escalonamento inicial apresentado por José Gomes, frente ao Boavista, e está ligado ao único golo do encontro - o que deu a vitória aos insulares e que deixa o emblema do Almirante Reis mais perto da permanência na I Liga.

Para além da assistência a Joel, o angolano ajudou a arrancar um cartão vermelho - quando sofreu falta de Fabiano aos 44 minutos - e empregou outro virtuosismo à ala esquerda do Marítimo. Depois do apito final soar foi recompensado: o melhor em campo.

Na segunda parte, Milson voltou com a mesma força e por duas ocasiões podia ter feito ainda mais estragos aos axadrezados, mas Helton Leite levou a melhor. Primeiro, aos 49 minutos, com um remate em 'arco' que obrigou o guardião do Boavista a uma grande intervenção...

Depois, aos 64 minutos e na cara do guarda-redes o maritimista tentou picar a bola por cima, mas valeu a defesa para canto.

Estreou-se no Dragão, passou por Portimão e encantou no Bessa

O número 38 do Marítimo estreou-se no plantel principal a 10 de Junho, no Estádio do Dragão. Entrou aos 77 minutos por troca com Bambock e ainda levou um amarelo passados dois minutos de pisar o relvado. A perder por 1-0, José Gomes lançava o miúdo na esperança de que tivesse influência na frente de ataque maritimista, mas sem sucesso.

Marítimo vence (1-0) Boavista e está a um passo de garantir a permanência na I Liga Verde-rubros somaram pela primeira vez esta temporada a terceira vitória consecutiva. Sequência triunfal iniciou-se frente ao Benfica (2-0), passou pelo Santa Clara (1-0) e agora seguiu-se o Boavista. Em todos estes desafios, o Marítimo não sofreu qualquer golo (o que também não tinha conseguido ainda esta época)

Seguiu-se o desafio de má memória, em Portimão, onde os verde-rubros perderam por 3-2. Milson entrou aos 70 minutos, não viu amarelo e saiu de campo novamente com uma derrota no currículo.

Ao longo desta última temporada, Milson vinha a alinhar no Campeonato de Portugal, pelo Marítimo B, e dava uma 'perninha' na Liga Revelação, ao serviço dos sub-23, para onde chegou em 2018, proveniente do Leixões. Na primeira época cá na Madeira, o angolano fez 13 jogos e apontou um golo.

Já ao serviço da formação secundária dos verde-rubros, Milson participou em 23 desafios e apontou seis golos no plantel às ordens de Ludgero Castro, mais concretamente na Série A do Campeonato de Portugal.