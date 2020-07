Marítimo vence ao intervalo e está em superioridade numérica

É o momento-chave dos primeiros 45 minutos do embate entre Marítimo e Boavista, no Estádio do Bessa, desafio que abre a 31.ª jornada da I Liga.

A passe da 'surpresa' Milson, Tagueu partiu a 11 centímetros da linha de fora-de-jogo, contornou Helton Leite e mesmo com a presença de Marlon atirou para o fundo da baliza axadrezada.

O lance foi inicialmente anulado por posição irregular do avançado do Marítimo, mas com recurso ao VAR acabou por ser validado, corria o minuto 27.

Os verde-rubros também recolhem aos balneários em vantagem numérica depois da expulsão de Fabiano, defesa que em três minutos acabou por ser admoestado com dois cartões amarelos e consequente vermelho.