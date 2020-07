José Gomes felicita "toda a família maritimista”

O treinador do Marítimo reagiu ao facto do clube ter garantido, hoje, matematicamente, a permanência na I Liga, após a derrota do Portimonense, em casa do Rio Ave (2-1).

Isto já depois do verde-rubros terem derrotado, ontem, o Boavista, por 1-0, no Bessa. Os madeirenses atingiram os 37 pontos.

“É o resultado do trabalho sério de todos sem excepção. Temos de continuar a trabalhar para levar o clube a entrar em lutas mais ambiciosas. Parabéns para toda a família maritimista”, referiu José Gomes, no seu site.

O treinador garantiu que o próximo objectivo “é ganhar ao Rio Ave”, em casa, num encontro agendado para as 19 horas de segunda-feira, 13 de Julho.

Recorde-se que, na última época, José Gomes conquistou a permanência do Reading, na Championship.