Marítimo garante permanência na I Liga após derrota do Portimonense

O Marítimo garantiu esta tarde a permanência na I Liga por mais uma temporada. Os verde-rubros beneficiam directamente da derrota do Portimonense em Vila do Conde, diante do Rio Ave, por 2-1, e matematicamente ficam com a manutenção garantida.

O jogo até começou mal para o Rio Ave, quando Vaz Tê, aos seis minutos, abriu o marcador para os de Portimão, mas Taremi (35') e Filipe Augusto (90') operaram a reviravolta.

Com este resultado, o Marítimo (11.º classificado) mantém a distância pontual de 10 pontos face ao Portimonense, fosso que já não é possível recuperar para o actual penúltimo classificado da I Liga. Já o Rio Ave segue na luta por uma vaga de acesso às competições europeias.