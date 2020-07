Grupo Sousa assina protocolo com Sporting do Porto Santo

O Grupo Sousa ‘abraçou’ uma vez mais o desporto e realizou, ao início da tarde desta quarta-feira, 8 de Julho, um protocolo com o Sporting do Porto Santo que visa ajudar a colectividade.

Andre Silva, vice-presidente do Clube, feriu que se trata de um protocolo importante, já que a Porto Santo Line tem sido “um pilar para este clube”, que se depara com algumas dificuldades financeiras.

Da parte do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão destacou o papel do Sporting Clube do Porto Santo que apoia jovens desportistas que praticam modalidades na ilha.

“São nossos concidadãos e evidentemente não podem esgotar a sua actividade desportiva na ilha do Porto Santo, e isso obriga a deslocações à Madeira para participar em vários campeonatos, como é caso de Futsal em iniciados e juvenis”, disse Amaral Frazão.

O administrador do Grupo Sousa nesta área social referiu ainda que o apoio aos jovens desportistas é “mais um contributo em prol do clube e da juventude”.

Pavilhão já é do Clube

Outra novidade avançada pelo Sporting do Porto Santo prende-se com o pavilhão, situado no sítio do Dragoal, que é “praticamente da colectividade”. André Silva, vice-presidente do clube leonino, referiu que “ultima pormenores” para que este património reverta para o Sporting Clube do Porto Santo”, recordando que o último pagamento foi feito no mês de Junho.