Aviso de tempo quente na Madeira prolongado até quinta-feira

Hoje os termómetros subiram até aos 30 graus celsius e o tempo quente veio para ficar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acabou de prolongar até quinta-feira o aviso amarelo devido ao calor na Madeira.

A persistência de valores elevados da temperatura, em especial da máxima, ditou o prorrogar do aviso amarelo até ao final da tarde do dia 9 de Julho, próxima quinta-feira. Estão sob aviso as regiões montanhosas e a costa sul da ilha da Madeira.

Tempo tem sido mais quente nas cotas acima dos 500 metros

Até ao ‘meio-dia solar’ – cerca das 14 horas – foram registadas as temperaturas máximas mais altas que hoje (até às 20h) se fizeram sentir na Região, tendo o valor extremo da temperatura mais alta ficado muito perto de atingir os 30 graus centígrados (máxima prevista).

Prazeres (29,8ºC), Quinta Grande (29,6ºC) e Pico Alto (29,1ºC) foram as estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira – rede integra 20 estações: 18 na Madeira, Porto Santo e Selvagens – onde a temperatura do ar foi mais elevada.

Seguiram-se Santa Cruz/Aeroporto (28,6ºC) e Monte (28,2ºC). Também condizente com o aviso amarelo para o tempo quente foram os valores da temperatura já sentidos na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (27,8ºC), Funchal/Observatório (27,0ºC), na Bica da Cana (26,8ºC), no Chão do Areeiro (26,6ºC) e no Pico do Areeiro (26,2ºC).

Embora não abrangida pelo aviso meteorológico em vigor, na costa norte da Madeira onde a céu predominou encoberto, São Vicente (25,4ºC) liderou as temperaturas do ar nesta segunda-feira de Verão. Mais a norte, a máxima em Porto Santo foram 24,3ºC.

De assinalar que toda a rede de estações meteorológicas as temperaturas do ar registou valores acima dos 20 graus, sendo que a máxima mais baixa foi registada no Santo da Serra (20,5ºC).