Tempo quente coloca Madeira sob aviso Amarelo

O tempo quente previsto para este domingo, 5 de Julho, coloca a Madeira sob aviso amarelo. Segundo o IPMA, a Costa Sul e as Regiões Montanhosa estarão sob aviso amarelo entre as zero horas de segunda-feira, 6 e Junho, até às zero horas de quarta-feira, dia 8, por “persistência de valores elevados da temperatura, em especial da máxima”.

Face às elevadas temperaturas previstas para o Arquipélago da Madeira, o Serviço Regional da Protecção Civil deixa algumas recomendações, nomeadamente a proibição de: