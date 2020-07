Esta quinta-feira em 5 números

30 graus celsius

A Costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira continuam sob aviso amarelo devido ao calor e o aviso de tempo quente foi prolongado até Domingo. O vento vai aumentar de intensidade e os os termómetros deverão subir até perto dos 30 graus celsius.

1 carro

Uma viatura incendiou-se esta quinta-feira na zona da mãe de Deus, no Caniço. Para o local foram mobilizados quatro elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que combateram o fogo. Não houve feridos.

2-1 golos

O Marítimo garantiu esta tarde a permanência na I Liga por mais uma temporada, beneficiando directamente da derrota do Portimonense em Vila do Conde, diante do Rio Ave, por 2-1.

23 cartões

A Câmara de Machico aprovou a atribuição de 23 novos Cartões Abem - Rede Nacional de Apoio Medicamento - a munícipes portadores de doença crónica que não podem comprar os fármacos por razões económicas.

Mais 4,5%

No 1.º trimestre de 2020 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na Região foi de 1.250 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 4,5% e homólogo de 4,4%. A nível nacional, o preço mediano ascendeu a 1 117 euros/m2 e as variações, pela mesma ordem, foram ambas positivas, de 3,3% e de 10,5%.

1.377 euros m/2

Na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (1.377 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 211 euros/m2) em 166 euros/m2.